San Biagio, Cappelletto presenta il logo della sua lista civica

SAN BIAGIO DI CALLALTA La campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, fissato per domenica 10 giugno, entra nel vivo. Il sindaco uscente, Alberto Cappelletto, concluso il primo mandato amministrativo, è già da tempo al lavoro intenzionato a chiedere ai cittadini nuova fiducia per poter portare a termine i molti progetti avviati. Sulla squadra ancora top secret: oltre a molte riconferme ci saranno delle novità provenienti dalla società civile. “Stiamo dialogando con il territorio – spiega Cappelletto – per poter mettere in campo una squadra che alla competenza di chi ha lavorato in questi primi cinque anni si possa associare freschezza e novità necessari per avere sempre grande entusiasmo nel mettersi a servizio dei sanbiagiesi”.

Intanto il sindaco svela il logo della lista: nel tondo grafico, oltre al nome Sinergia Sanbiagiese, campeggia la scritta Cappelletto Alberto Sindaco. “Si tratta di una lista inclusiva, dove si ritrovano sensibilità e storie diverse, tutte però convergenti su un progetto comune per il benessere di quanti vivono e lavorano a San Biagio di Callalta. I colori utilizzati sono vivaci e allegri, perché vogliono esprimere il sentimento della nostra lista che è fatta anche di numerosi giovani, ma soprattutto di persone ottimiste, motivate da mentalità giovane e spirito innovativo” spiega il primo cittadino. “Nel nome del candidato sindaco – aggiunge - viene identificato il gruppo che ha governato dal 2013 San Biagio di Callalta, riuscendo lì dove altri non erano mai riusciti, come nel caso dell’approvazione del Pat che ha permesso di programmare uno sviluppo sostenibile per il nostro territorio, ottenendo tramite accordi pubblico-privato molti benefici per la comunità”. A breve arriverà a tutte le famiglie sanbiagiesi una lettera di Alberto Cappelletto che presenterà contenuti e appuntamenti della campagna elettorale.