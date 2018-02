Piazza Santa Maria dei Battuti: ecco la provocazione del comitato "Treviso più pulita"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La provocazione del comitato “Treviso più pulita”. In questi giorni si parla molto della famosissima e costosissima Piazza di S.M. dei Battuti, delle baby gangs che disincentivano e molestano i passanti, dei ragazzini che giocano a pallone, delle fioriere come “bare”, ma soprattutto dei negozianti che abbassano le serracinesche. Fino ad un anno fa, quando non era ZTL e le macchine passavano liberamente, non c’erano questi problemi, andava tutto bene, i bar c’erano, i commercianti eran abbastanza soddisfatti, tutto andava bene. Con l’avvento delle opere megalomani delle due EMME ( Michielan e Manildo), vogliosi di lasciare ad imperitura memoria il segno del loro passaggio, la situazione è precipitata rendendo la zona un nuovo Bronx. L’amministrazione non sa che pesci pigliare, soprattutto adesso sotto elezioni, non vogliono perder voti scontentando qualcuno, ed a rimetterci sempre i soliti noti: i trevigiani. La soluzione è semplice: ritornare al quo ante, prima che divenisse ZTL , lasciar circolare le macchine di nuovo, lasciare i plateatici asimmetrici ed alternati in modo da lasciar passare le macchine con difficoltà ed a passo d’uomo, mettere anche qualche dissuasore, e vissero tutti felici e contenti.

Del Bel Ilario, presidente di "Treviso più pulita"

Gallery