Elezioni comunali a Castelfranco: Sartoretto sfida il sindaco Marcon

Sarà presentata domani, sabato 15 febbraio, la coalizione di centrosinistra pronta a correre per le prossime elezioni comunali a Castelfranco Veneto. Sembra ormai certo che non sarà solo il Partito Democratico ma un insieme di partiti a correre contro l'attuale sindaco Marcon.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il candidato sindaco scelto per guidare il gruppo di centrosinistra sarà Sebastiano Sartoretto, avvocato castellano classe 1956. Da quasi 40 anni milita anche nel mondo della politica cittadina e, attualmente, è il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale. La coalizione che dovrebbe vedere Sartoretto come capolista si chiamerà "Per Castelfranco" e, oltre al Pd, metterà insieme anche una serie di liste civiche che potrebbero dare un importante supporto al candidato sindaco nella sua sfida a Stefano Marcon. I dettagli della candidatura saranno svelati sabato ma, nel centrosinistra castellano, sembra esserci già molta attesa per questa importante candidatura, coronamento della carriera politica di Sartoretto. L'avvocato ha iniziato la sua carriera politica schierandosi con la Democrazia Cristiana, passando poi a La Margherita e arrivando al Partito Democratico arrivando a ottenere 171 preferenze alle ultime elezioni comunali sostenendo il candidato sindaco Claudio Beltramello. Nel suo curriculum anche un'esperienza come consigliere provinciale eletto nel 2016 al fianco di Manildo. La nuova sfida sarà provare a portare la nuova coalizione di centrosinistra alla guida di Castelfranco.