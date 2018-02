Si avvicinano le elezioni: in Veneto per il Senato la scheda "sorride" ai Cinque Stelle

VENEZIA Sorteggiato venerdì mattina a palazzo Cavalli, sede della Corte d'Appello di Venezia, l'ordine di apparizione dei partiti politici e delle coalizioni sulla scheda e sui manifesti elettorali in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, quando si voterà per eleggere i nuovi deputati e senatori della Camera e del Senato.

Per tutti gli elettori veneti, quindi, primo partito in alto a sinistra a comparire nella lista Senato sarà il Movimento 5 Stelle, seguito da Forza Nuova e Partito repubblicano italiano Ala. Ultima, in basso a destra, la coalizione di Centrodestra. Alla Camera (per quanto riguarda il collegio Veneto 1), primo in lista il Popolo della Famiglia, seguito dalla coalizione di Centrodestra e da Grande Nord. Posizione di fondo per Partito repubblicano italiano Ala. Estratto anche l'ordine di apparizione dei singoli partiti all'interno delle coalizioni, sia al Senato che alla Camera.

Manifesti affissi dal 16 febbraio. Ora la palla pass alla Prefettura, che dovrà controllare la regolarità dell'operazione, dopodiché prenderà forma il manfesto elettorale definitivo, che dovrà essere firmato dal presidente dell'Ufficio elettorale corrispondente (Senato, Camera 1 e Camera 2). Se tutto filerà liscio, i manifesti saranno affissi il 16 febbraio, quando la temperatura comincerà ad aumentare in vista dell'appuntamento delle Urne del 4 marzo.

Senato

Movimento Cinque Stelle Forza Nuova Partito Repubblicano italiano Ala Potere al popolo Grande Nord Coalizione +Europa con Emma Bonino, Partito Democratico, Civica Popolare - Lorenzin, Italia Europa Insieme Sinistra Rivoluzionaria Liberi e Uguali Partito Valore Umano Casa Pound Popolo della Famiglia Coalizione Forza Italia, Lega Nord, Noi con l'Italia, Fratelli d'Italia

Coalizioni

Centrosinistra

Partito Democratico Insieme Italia Europa Civica Popolare - Lorenzin +Europa con Emma Bonino

Centrodestra

Fratelli d'Italia Noi con l'Italia Forza Italia Lega Nord

Camera 1 (Venezia, Treviso, Belluno)

Popolo della Famiglia Coalizione Forza Italia, Lega Nord, Noi con l'Italia, Fratelli d'Italia Grande Nord Potere al Popolo Italia agli Italiani Casa Pound Dieci volte meglio Partito Valore Umano Liberi e Uguali Movimento Cinque Stelle Coalizione +Europa con Emma Bonino, Partito Democratico, Civica Popolare - Lorenzin, Italia Europa Insieme Partito repubblicano italiano Ala

Coalizioni

Centrodestra

Lega Nord Fratelli d'Italia Noi con l'Italia Forza Italia

Centrosinistra

Più Europa con Emma Bonino Civica Popolare - Lorenzin Partito Democratico Italia Europa Insieme

Camera 2 (Padova, Rovigo, Vicenza, Verona)

CasaPound Partito Valore Umano Italia agli Italiani - Forza Nuova Dieci Volte Meglio Coalizione Più Europa, Partito Democratico, Civica Popolare Lorenzin, Italia Europa Insieme Popolo della Famiglia Grande Nord Partito Repubblicano Italiano - Ala Movimento Cinque Stelle Potere al Popolo Coalizione Lega Nord, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, Forza Italia Liberi e Uguali

Coalizioni

Centrodestra

Lega Nord Salvini Noi con l'Italia-Udc Forza Italia - Berlusconi presidente Fratelli d'Italia

Centrosinistra