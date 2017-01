Treviso: due scippi in poche ore, il consigliere Acampora attacca il sindaco Manildo

TREVISO Aumentano ancora gli episodi di criminalità in centro a Treviso dopo che alcuni cittadini avrebbero segnalato due scippi in pieno centro avvenuti nelle giornate di giovedì e sabato scorso. Segnalazioni tutte da verificare, visto che il Comune afferma di non sapere nulla riguardo questi avvenimenti, ma il consigliere d'opposizione Davide Acampora non si è fatto sfuggire l'occasione per criticare l'operato del sindaco Manildo, responsabile, a suo dire, di una situazione divenuta ormai insostenibile.

"Un Sindaco dovrebbe stare tra la gente e ascoltare i cittadini, ma soprattutto dovrebbe sempre essere sul pezzo per capire all'istante cosa non funziona in città". Afferma il giovane consigliere comunale. "E' chiaro che Manildo non fa nulla di tutto ciò, lo testimoniano i fatti e non mi sto inventando nulla; anzi lui ha la tendenza di temporeggiare e giustificare sempre ogni situazione negativa che accade, al fine di uscirne indenne. Si prenda le sue responsabilità. Sono convinto che Treviso non abbia soltanto bisogno delle grandi mostre di Goldin e di Cultura! Le priorità devono essere anzitutto la sicurezza dei cittadini, la lotta al degrado urbano, la pulizia e il decoro, parole che evidentemente non fanno parte del vocabolario dell'attuale Amministrazione PD. Ricordo che durante l'ultimo Consiglio comunale, dopo gli spiacevoli avvenimenti di delinquenza avvenuti a dicembre 2016 (rissa tra ghanesi in via Roma, rissa tra zingari a Santa Bona, arresto del Pusher a Sant'Andrea) ho presentato un'interrogazione nella quale chiedevo spiegazioni su come intendesse l’Amministrazione comunale intervenire, reagire e provvedere, nel limite delle proprie competenze, per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini trevigiani, documento al quale non ho ancora avuto una risposta".