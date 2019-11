Treviso, al via la Scuola di formazione politica voluta da Fratelli d'Italia

Ha preso il via nelle scorse ore la scuola di formazione politica di Fratelli d’Italia Treviso. A inaugurare il ciclo di eventi, 7 incontri fino a maggio, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli intervenuto in un dibattito sul presidenzialismo.

«La destra – ha detto Rampelli - è da sempre attenta alla formazione dei quadri dirigenti affinché i nostri militanti siano in grado di intraprendere un percorso a tutti i livelli politici e istituzionali. La scuola di formazione del direttivo provinciale di Fdi Treviso costituisce in questo senso un tassello importante per la formazione e la crescita del nostro partito. Dal consiglio municipale al confronto con gli avversari, dalla scrittura di un emendamento alle riforme, dall'ambiente all'economia – ha puntualizzato - siamo sempre più impegnati a strutturare i nostri quadri perché sappiano argomentare e convincere. Una volta era tutto molto più semplice: l’esistenza di partiti ideologici consentiva risposte di appartenenza. Oggi invece – ha concluso Rampelli - dobbiamo confrontarci con una società non solo post ideologica, almeno apparentemente, ma soprattutto post democratica, dove tutto è più fluido e le scelte sono fatte a dispetto della sovranità popolare e da organismi sovraordinati che hanno la supremazia sul nostro ordinamento legislativo».

La Scuola di formazione politica è stata voluta fortemente da Giovanni Patete, del direttivo trevigiano di Fratelli d’Italia, per consentire a: dirigenti, amministratori e militanti di prepararsi adeguatamente ad affrontare il mondo politico. «Oggi la differenza la fanno le competenze e noi abbiamo il dovere di creare una classe dirigente che vada oltre lo slogan, che sia in grado di documentare ed argomentare le tematiche ma soprattutto che sia in grado di dare risposte ai nostri elettori e a chi oggi si avvicina sempre di più a Fratelli d’Italia. Quello della scuola di formazione politica è un format che dobbiamo esportare a Belluno e nelle altre province del Veneto. Ottima iniziativa, bravo Patete» ha concluso l’Onorevole Luca De Carlo di Fratelli d’Italia.