Comune leghista invita Zanoni (PD) per un incontro sull'ambiente

Giovedì 23 gennaio con inizio alle 20.30 si svolgerà nella sala comunale di piazza Martiri della Libertà a Sernaglia l'incontro pubblico sul tema “I cambiamenti climatici in Veneto. Effetti su scala locale e primo report per una regione completamente a energia rinnovabile e zero emissioni di Co2” , che vedrà intervenire il vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio regionale del Veneto Andrea Zanoni. L'incontro ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sernaglia della Battaglia.

«La nostra Amministrazione ha patrocinato l'incontro pubblico di giovedì 23 perché siamo convinti che il tema dell'ambiente non abbia colori “di parte”. Ci auguriamo pertanto che l'incontro non sia strumentalizzato a fini politici e che si possa ragionare serenamente di una tematica così importante per la vita di tutti, riconoscendo anche quanto di buono è stato fatto finora da tutte le istituzioni competenti»: afferma il sindaco Mirco Villanova.