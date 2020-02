"SiAmo Spresiano": il sindaco Della Pietra svela nome e logo per le prossime elezioni

"SiAmo Spresiano esprime tre punti essenziali: identità, gruppo e amore per il territorio. Siamo tutta gente che vive nel territorio e vive profondamente il territorio. Siamo un grande gruppo che lavora duro e si confronta continuamente. Ci interessa solo il bene del nostro paese e solo per questo ci mettiamo in gioco, senza velleità nè scopi 'caregari'". Con queste parole l'attuale primo cittadino di Spresiano, Marco Della Pietra, ha presentato venerdì la nuova identità della lista civica che lo appoggerà per la rielezione a sindaco alle prossime amministrative 2020. Con al suo fianco Fratelli d'Italia e l'amico Roberto Fava, rappresentante del centrodestra locale, Della Pietra ha scelto il giorno di San Valentino per presentare lo slogan "SiAmo Spresiano", il quale può anche essere letto come "Sì amo Spresiano". Il primo cittadino: "SiAmo Spresiano perché viviamo nel nostro paese, perché amiamo e ci impegnamo quotidianamente e profondamente per la città. SiAmo Spresiano perché ognuno di noi è parte attiva della vita del nostro paese, perché crediamo che questo meraviglioso gruppo possa amministrare al meglio. SiAmo Spresiano perché SiAmo Spresiano, un’identità, un gruppo e tanta forza di volontà con un immenso amore per il nostro territorio. Ecco quindi che SiAmo anche Lovadina, Visnadello e i Calessani".