Elezioni comunali: Silvia Mazzocco presenta la sua lista ai cittadini

La lista civica "Silvia Mazzocco Sindaco" presenterà i candidati consiglieri e il programma amministrativo nell'incontro che si terrà sabato 4 maggio, alle ore 12, all'osteria "La Loggia" di piazza Balbi Valier a Pieve di Soligo.

Sarà l'occasione per scambiare due parole di persona con la candidata sindaco di Pieve di Soligo Silvia Mazzocco sui sette punti al centro del suo programma amministrativo: Pieve di Soligo torni ad essere il punto di riferimento politico e amministrativo del Quartier del Piave e sia parte integrante del processo avviato dalla Regione Veneto sull’Autonomia; lo sport e le associazioni pievigine tornino ad essere al centro dell'azione amministrativa, istituendo uno specifico assessorato e dando risposte concrete alle esigenze dei volontari; la sicurezza e l’ordine pubblico tornino ad essere una priorità amministrativa a difesa del cittadino (case) e del patrimonio pubblico e privato (aziende, aree e edifici comunali), intervenendo anche sul decoro urbano e l’illuminazione pubblica. La risorsa famiglia sia tutelata e valorizzata, sostenendo adeguatamente le fasce più deboli (mamme, anziani, disabili), garantendo tutti i livelli scolastico-formativi e la continuità didattica in ogni paese, mantenendo e implementando i servizi socio-sanitari; la viabilità e gli incroci cittadini siano riveduti e migliorati, intervenendo anche su marciapiedi, piste ciclabili e passaggi pedonali, valutando specifiche soluzioni per i centri di Barbisano e Solighetto; l'amministrazione, in sinergia con gli enti preposti, sostenga adeguatamente l'Agricoltura e nutra la giusta attenzione alle politiche ambientali e urbanistiche, verso uno sviluppo sostenibile ed integrato del territorio candidato a Patrimonio Unesco. Pieve di Soligo, terra di artisti ed eccellenze agricole, diventi il punto di riferimento culturale e turistico del Quartier del Piave, investendo sui percorsi eno-gastronomici, le sagre e gli eventi locali che hanno fatto la storia di Pieve di Soligo.