Spresiano e le Amministrative 2020: Della Pietra e Fava insieme contro la Lega

«L'idea di nuova coalizione di centrodestra, per le prossime Amministrative della primavera 2020, è nata quest'estate con l'obiettivo politico di unirci tutti in un'unica forza politica "civica", perché riteniamo che più idee possano fare meglio. Torniamo quindi un po' alle origini e con noi ci saranno anche tante figure già nell'Amministrazione attuale». Con queste parole Marco Della Pietra, sindaco uscente a Spresiano, nella giornata di sabato ha voluto presentare il nuovo gruppo politico del centrodestra che alle elezioni comunali 2020 sarà schierato contro la Lega e la sua decisione, mal digerito dal primo cittadino spresianese, di candidare Domenico Presti, già sindaco di Arcade.

Del nuovo gruppo faranno parte anche Luca Callegari, Maurizio Martignago e Roberto Giovanetti. «Nonostante un lavoro di sei mesi per cercare un accordo con la Lega - racconta Roberto Fava - Non siamo riusciti a trovare un'intesa. Abbiamo quindi deciso di unire le forze e ricreare qualcosa di nostro. Correremo "soli", anche se avremo l'appoggio già confermato di Fratelli d'Italia e Forza Italia per una forte alleanza di centrodestra, un matrimonio sano per il bene del paese». Chiaramente il candidato sindaco sarà, come 5 anni addietro, l'amato Marco Della Pietra. Ancora da scegliere, invece, sia il logo che il nome della nuova coalizione, ma per questo ci sarà tempo. Nel frattempo ciò che è certo è che nessun dialogo potrà più essere aperto con i leghisti del territorio, soprattutto dopo le ultime stoccate in merito alla scottante situazione delle quote di Asco Holding del Comune.