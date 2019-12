La Lega all'assalto di Spresiano: il candidato è Nico Presti

La Lega vuole riconquistare Spresiano e, in vista delle prossime elezioni amministrative, ha deciso di calare l'asso. Il candidato a sfidare l'attuale sindaco, Marco Della Pietra, sarà Domenico Presti, 59enne ex carabiniere in congedo e attuale primo cittadino di Arcade, Comune che guida da quasi due lustri e che proprio nel 2020 tornerà al voto. Presti, titolare di un'agenzia immobiliare ed ex consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica, ha tra i primi obiettivi quello di aumentare il livello di sicurezza del territorio spresianese, pesantemente colpito dai furti nelle ultime settimane. La nomina, già formalizzata dal commissario della Lega, Gianangelo Bof, sarà ufficializzata sabato prossimo nel corso di una cena sezionale della Lega con assessori e consiglieri regionali.