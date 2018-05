Squizzato scalda i motori: presentate le liste per le elezioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

VEDELAGO Venerdì 4 Maggio alle ore 18.30 presso il bar ristorante da Manfré in pieno centro a Vedelago il candidato sindaco del fronte civico e progressista Sergio Squizzato ha presentato i candidati consiglieri comunali che corrono con le due liste civiche a sostegno della sua candidatura: “Futuro in Movimento” e “Passione Vedelago”.

Per “Futuro in Movimento”, una lista di taglio progressista e con particolare sensibilità al territorio e alle attività produttive, si candida la squadra uscente di Squizzato, formata da Stefano Beltrame (Assessore uscente al Sociale, Famiglia, Salute e Sport), Mara Carraro, Orazio Cavallin e Gloria Reginato oltre a Mosè Cavarzan, Eugenio Novello, Serena Eddi, Steno Perin, Luca Battilana, Elisa Soligo, Mauro Morao, Paolo Ghedina, Katiuscia Boin, Valentina Galozzi. Per “Passione Vedelago”, una lista che si distingue per la presenza di molti ragazzi giovani che si affacciano per la prima volta all’esperienza politica, fortemente incentrata sull’identità cittadina e sul forte senso di appartenenza, si candidano Valentina Gnocato, Riccardo Bordin, Francesca Fabbian, Mirko Carraro, Ernestino Morlin, Donatella Cicuta, Paolo Poggi, Daniela Favaro, Edy Giro, Giuseppe Ceccon, Franco Zambon, Maurizio Perin e Patrizia Pezzi. Presentati anche i punti forti della proposta programmatica di Squizzato che sono la necessità di riportare l’attenzione sulle persone, ripartendo dal dare valore alla comunità vedelaghese; spingere su un maggiore controllo, anche sociale, per garantire un benessere diffuso a tutte le aree comunali; curare il territorio riqualificando le cave e gli ambienti non valorizzati; pensare ad uno sviluppo economico su misura per le caratteristiche della città; dare spazio ai giovani, creando percorsi di collaborazione con l’ente e le imprese del territorio, anche grazie alle tecnologie digitali da incentivare nel comune; infine spingere sulla collaborazione e la progettazione condivisa dando vero valore e potere all’unione dei comuni.