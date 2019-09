Stop ai pesticidi in agricoltura, il 24 novembre referendum a Conegliano

“Pieno sostegno al referendum per vietare l'uso di pesticidi in agricoltura e a sostegno del biologico. Mi auguro che ci sia un’ampia partecipazione, visto che è un problema molto sentito dai cittadini, come testimoniano anche le oltre 2.600 firme”. Così Andrea Zanoni, consigliere regionale trevigiano del Partito Democratico, si schiera a fianco del comitato ‘Colli puri’ di Conegliano in vista della consultazione che si terrà il 24 novembre.

“Nei giorni scorsi è stata finalmente ufficializzata la data, adesso l’obiettivo è raggiungere il quorum. Dovrà essere fatta una vasta campagna di sensibilizzazione, ma i numeri avvalorano le preoccupazioni dei promotori del referendum e di tanti residenti. In una vasta area della nostra provincia la monocoltura del Prosecco, altamente impattante dal punto di vista ambientale, è una realtà. La superficie vitata è passata dai 27.846 ettari del 2010 ai 40.230 del 2018, con una crescita costante, favorita dagli incentivi assai generosi garantiti dalla Regione, circa 600 milioni di euro. Parallelamente è aumentata anche la quantità di pesticidi venduti in provincia di Treviso, dalle 3.245 tonnellate del 2013 alle 4.898 del 2017, primato veneto. Si tratta, spesso, di sostanze dannose sia per l’ambiente che per la salute. Per tutelare entrambi la Regione dovrebbe promuovere una seria conversione al biologico; finora però, al di là delle promesse, ha fatto ben poco”.