«Azzolina, che disastro!»: studenti trevigiani espongono uno striscione contro il Ministro

Negli ultimi giorni il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito il contenuto dell’ordinanza che stabilisce definitivamente le linee guida per lo svolgimento dell'esame di maturità 2020 e altre disposizioni riguardanti la scuola, scatenando però polemiche da più parti, soprattutto tra i giovani di Fratelli d'Italia che nella mattinata di mercoledì hanno esposto sul ponte dell'Università di Treviso uno striscione proprio contro il Ministro e recante la scritta «Azzolina, che disastro!». «Personalmente condivido la preoccupazione dei professori e degli studenti - ha commentato Carlo Alberto Correale, membro dell’Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale - Il piano elaborato dal MIUR è molto fumoso anche per quanto riguarda il prossimo anno scolastico. Quando il Ministro ha affermato che “a settembre gli studenti seguiranno le lezioni per metà in classe e per metà collegati da casa” son rimasto basito, sembrava una parodia di qualche film comico all’italiana».

Sul punto è intervenuta anche Erika Fischer, coordinatrice provinciale di Gioventù Nazionale di Treviso e rappresentante degli studenti per la facoltà di Giurisprudenza a Treviso: «Il MIUR interviene in maniera del tutto inopportuna. Sul tema delle video-lezioni avrebbe dovuto fare molto di più e invece ha lasciato la regolamentazione di qualsiasi aspetto alle scuole e ai professori, che si sono trovati catapultati in una situazione paradossale: il Governo ha scaricato ogni responsabilità su di loro e questo non è tollerabile». Anche secondo Correale è mancato il dialogo con i diretti interessati: «Gli unici interlocutori sono ormai gli innumerevoli componenti dei comitati tecnico-scientifici e non più gli studenti e i professori. Siamo rimasti inascoltati anche per quanto riguarda le Università, che perlopiù hanno agito e proseguito in totale autonomia, senza indicazioni unitarie e coerenti, che potessero essere valide per tutto il territorio nazionale».

Anche Fischer non manca di sottolineare il suo personale malcontento: «Siamo stati abituati a lavorare diversamente. Io e Carlo Alberto abbiamo fatto i rappresentanti all’Università di Padova per svariati anni e la prima cosa che abbiamo imparato è che la comunicazione e il dialogo sono la linfa vitale della società: così non va».

L'opinione dell'onorevole Colmellere

«Non ci siamo. I 70 milioni per le scuole paritarie nell’età dell’obbligo, uniti agli 80 previsti per le materne, sono una presa in giro per i genitori e per gli Istituti, che in molte Regioni tra cui il mio Veneto suppliscono alle mancanze dello Stato garantendo ai ragazzi un diritto costituzionale com’è l’istruzione. Quando la bozza del DL Rilancio è già in firma al presidente Mattarella, il fondo previsto viene aumentato ma in modo del tutto insufficiente, pur di tentare di mettere a tacere le giuste rimostranze delle scuole paritarie». L’onorevole Angela Colmellere (Lega - Salvini Premier), segretario della Commissione Istruzione alla Camera, critica quindi lo stanziamento deciso dal Governo per le Scuole paritarie, che ammonta a 150 milioni di euro complessivi, “circa 11.900 euro in media ad istituto. Questo è il massimo sforzo di Conte, Azzolina e soci, per salvare 12.547 scuole, con 180.000 posti di lavoro e 900.000 studenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Io stessa avevo promosso emendamenti ed un ordine del giorno per sostenere in modo adeguato le scuole paritarie, che non introitando più le rette delle famiglie rischiano di chiudere, e i dipendenti di ritrovarsi senza lavoro. La denuncia che avevamo fatto sulla grave situazione di sofferenza che stanno vivendo è stata ascoltata in modo ridicolo, come una ‘politica dell’imbuto’, per citare le parole del ministro Azzolina: dentro da una parte e fuori dall’altra. Così non si fa: il Governo a questo punto si assuma la responsabilità di dire che se le paritarie non sopravvivranno, e un milione di ragazzini si ritroverà senza istruzione, è frutto di scelte scellerate come quelle che vediamo oggi» conclude Colmellere.