Regionali, Sandro Taverna incontra il sindacato Siam del 51esimo Stormo di Istrana

Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e candidato alle prossime elezioni regionali del Veneto, Sandro Taverna, ha invitato le nascenti sigle sindacali militari ad un confronto sulle necessità, sui problemi e sugli sviluppi del territorio trevigiano.

Il dottor Taverna ha manifestato la sua attenzione ai militari presenti sul territorio, grazie ad un programma mirato d’incontri scegliendo di partire con il sindacato dell’Aeronautica Militare Siam presente nella base del 51° Stormo d’Istrana, tramite il suo coordinatore locale di Treviso e Istrana Marco Viscovich, il quale ha da subito richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza che sia la provincia che la Regione deve affrontare, anche in virtù dei recenti fatti. Ha inoltre espresso il concetto di controllo, mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi all’epidemia da Covid-19, onde evitare di dare vita a nuovi focolai quindi ulteriori misure di contenimento dal contagio. Con l’intervento del coordinatore Marco Viscovich del Siam 51 si punta verso l’impegno dell’amministrazione provinciale e regionale affinché sia riconosciuta la libera circolazione sui mezzi di trasporto ferroviario, stradale e della navigazione per i militari in divisa iscritti al Siam presenti nella Marca trevigiana ribadendo che: «la presenza di personale appartenente alle forze armate in divisa è un effetto positivo e contribuisce, pertanto, a rendere ancora più efficiente l'azione di deterrenza rispetto ad episodi di microcriminalità o comportamenti scorretti da parte degli utenti». In chiusura il dottor Taverna, ritenendo il confronto propositivo e proficuo, ha dato la sua disponibilità e apertura al Siam a ricevere linee guida e programmatiche in rotta con le priorità e la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, affinché si possa attivare nel più breve tempo possibile un tavolo tecnico per porre in essere gli impegni presi e affrontare tematiche di maggiore spessore per il personale. L’incontro si è concluso con la soddisfazione dei presenti e l’impegno di raggiungere obiettivi comuni nel rispetto dei reciproci ruoli.