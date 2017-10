Terraglio Est, Casier e Preganziol chiedono il prolungamento del tracciato

CASIER "Ribadiamo l'assoluta necessità del prolungamento del tracciato, ma anche dello studio di eventuali percorsi alternativi. Questo territorio non può e non deve pagare a caro prezzo il mancato completamento dell'opera". A dichiararlo sono Miriam Giuriati e Paolo Galeano, sindaci rispettivamente di Casier e di Preganziol. Alla vigilia della cerimonia di inaugurazione di apertura al traffico del primo stralcio del Terraglio Est - in programma giovedì mattina alle 11 alla presenza del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia - i due primi cittadini ribadiscono l'urgenza della realizzazione del secondo stralcio. E annunciano di aver dato mandato per uno studio sulla viabilità con l'obiettivo di preservare i propri centri urbani.

"Sia Casier che Dosson rischiano di essere soffocate dal traffico, mentre Preganziol è già fortemente penalizzata dal Terraglio storico", spiegano. Da parte sua, Miriam Giuriati non nega l'assoluta soddisfazione per la risposta positiva che l'opera dà alle aziende della zona industriale e artigianale del proprio territorio: "Si tratta di un'infrastruttura che arriva dopo oltre trent'anni di attesa. Ma è un'opera incompleta e di conseguenza la risposta è parziale. Oggi le aziende sono circa 450, ma - sottolinea il sindaco di Casier - il piano provinciale e quello produttivo hanno già dichiarato ampliabile questa zona. E' impensabile non guardare oltre".