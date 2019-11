Tessitura Monti presenta insolvenza in Tribunale, i sindacati: “Tutele per i lavoratori”

Riunione venerdì pomeriggio per i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil che sono stati convocati nella sede di Assindustria VenetoCentro in merito alla Tessitura Monti di Maserada sul Piave dopo che l’azienda, nella mattinata, aveva depositato la dichiarazione di insolvenza in Tribunale. “Dopo aver appreso del deposito da parte di Tessitura Monti dell'istanza per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale di Venezia (in seguito al mancato accordo tra il Fondo svizzero, la Tessitura Monti e le banche), convocati urgentemente presso la sede di Assindustria a Treviso – fanno sapere i sindacati – abbiamo chiesto e stabilit che lunedì mattina, nello stabilimento di Maserada, si tengano le assemblee con i lavoratori, con l’obbiettivo che nelle prossime ore l’azienda possa offrire elementi di garanzia per la prosecuzione dell’attività lavorativa”.