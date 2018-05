Bivacco al foro Boario, gruppo di stranieri vive a pochi passi dalla sede della polizia locale

TREVISO "Dopo gli accampamenti in zona Appiani adesso abbiamo una tendopoli nel parcheggio dell'ex Foro Boario". Con queste parole il consigliere comunale uscente Davide Acampora, candidato nelle liste di Forza Italia alle prossime elezioni del 10 giugno, ha commentato l'episodio di degrado che si sta verificando in queste ore nel parcheggio dell'ex Foro Boario proprio a 50 metri dal comando della Polizia Municipale. Un gruppo di stranieri con l'accento marcatamente dell'est Europa, da qualche giorno vive sotto la pensilina dell'antenna posizionata in quell'area creando molto sconcerto tra i cittadini e i passanti.

"Siamo stanchi di assistere a scene di degrado come queste, giorno dopo giorno si moltiplicano personaggi che prendono possesso di aree pubbliche senza che alcuna istituzione intervenga per ripristinare l'ordine -ha commentato Acampora- Ho avvisato le forze di Polizia chiedendo di sgomberare l'area e mi auguro che presto il problema possa essere risolto. È evidente che in città c'è un problema di sicurezza e decoro, tematiche che dovranno essere prese in seria considerazione della prossima amministrazione e per le quali mi sono sempre battuto in questi anni".