Dibattito per le Comunali, Ascom "boicotta" Maristella Caldato

TREVISO "Apprendo da un quotidiano locale che questa sera ore 20.30 i vertici di ASCOM Treviso incontreranno tre candidati Sindaco, cioè Manildo, Conte e Losappio. In qualità di candidata Sindaco di TREVISO UNICA - TU, quindi Lista Civica, non ho ricevuto alcun invito. Inizialmente ho pensato ad una mia svista nell'agenda degli appuntamenti. Ho chiamato pertanto l'Associazione, alle ore 14.08, richiedendo pacate spiegazioni; sono stata ricontattata alle ore 15.52 direttamente dal Presidente ASCOM sig. Renato Salvadori, il quale mi ha comunicato che "visto che Treviso Unica non fa parte di alcuna compagine politica nazionale, gli organismi dell'associazione hanno deciso di non invitare me ed altri due candidati a Sindaco al confronto di questa sera". Colloquio durato un minuto ed un secondo: ho lui affermato la mia presa'atto e la telefonata si è conclusa con un saluto. Faccio presente all'associazione ASCOM e al sig. Renato Salvadori ce stiamo parlando di elezioni amministrative, quindi con programmi afferenti la città, dove uno dei temi è quello del commercio e del suo rilancio ....E' sinceramente un modo strano quello di ASCOM TREVISO di escludere la sottoscritta e altri due candidati dal dibattito politico cittadino sul commercio, una scelta che assolutamente non condivido perchè ad escludendum e di parte .....".

Maristella Caldato

Candidata Sindaco Lista Civica TREVISO UNICA - TU con Maristella Sindaco