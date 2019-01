Ires doppia per le associazioni: «Il Governo cede, accolta la proposto di Forza Italia»

Aveva creato scompiglio in tutto il terzo settore la norma introdotta con la recente finanziaria, tenuta a battesimo dal Governo, con la quale si prevedeva il sostanziale raddoppio dell’IRES a carico delle associazioni e degli enti di beneficenza dal 12 al 24 %. Subito si erano levati gli scudi con un intervento diretto anche del Presidente della Repubblica. «Forza Italia ha per prima sollevato il problema - afferma Raffaele Baratto, parlamentare trevigiano che ha ieri, mercoledì, presentato un interrogazione in Commissione Finanze sul tema -abbiamo ottenuto dapprima l’approvazione di un ODG con il quale il governo si impegnava a porre rimedio a questa situazione, poi ha anche presentato una proposta di legge».

E proprio da quella proposta di legge, nasce l’iniziativa della maggioranza, che, vista la malparata è corsa ai ripari. «Al Senato è stato presentato un emendamento proprio con i contenuti da noi suggeriti -spiega Baratto che continua- ci è voluto oltre un mese affinché il Governo ci ascoltasse. Immaginate se non fosse accaduto, a rischio vi sarebbe stato l’intero settore del volontariato che tanto è necessario anche alle amministrazioni locali, sopperendo alle mancanze in servizi indispensabili».

Baratto in Commissione ha sottolineato la necessità di ultimare in tempi rapidissimi l’approvazione della modifica. «Serve intervenire in fretta -ribadisce il parlamentare trevigiano che non lesina una stoccata al governo- Invito il governo e la maggioranza gialloverde a prestare maggiore attenzione quando si discute di volontari, associazioni e solidarietà. In frangenti e settori come questi, dove la politica dovrebbe entrate con i guanti bianchi e togliersi il cappello, non si possono commettere errori».