Caso Bibbiano, Fratelli d'Italia: «Pensate che il Veneto sia un’isola felice?»

I dirigenti provinciali di Fratelli d'Italia di Treviso intervengono nuovamente sul tema dei minori e sulle storture del sistema affidi. «Abbiamo seguito il caso della bimba sottratta ai genitori affidatari di Vittorio Veneto, e abbiamo avanzato alcune richieste di informazioni -sottolinea Lara De Martin- l’unica risposta ricevuta è stata spegnete i riflettori. Ma Noi non ci stiamo, perché i minori devono avere un percorso fatto di luce e non di buio. Ora si parla molto di Bibbiano: siamo solidali e vicini a tutte le famiglie che stanno vivendo nel dolore, ma adesso é il caso di iniziare a parlare di quanto accade in Veneto».

«Pensate che il Veneto sia un’isola felice? Credete che in Veneto non ci siano casi simili a Bibbiano? Purtroppo la realtà e ben diversa -aggiunge Giovanni Battista Patete- Il caso di Alice (nome di fantasia) rimbalzato sulle cronache dei media nel dicembre 2018, poteva sembrare un caso isolato, ma purtroppo non é cosí. Dalla nostra denuncia abbiamo ricevuto molte richieste di supporto e tante altre richieste diverifica». Lara De Martin sottolinea «Ovviamente non vogliamo generalizzare e colpire tutti i professionisti che operano con e nei servizi sociali, anzi apprezziamo e stimiamo chi si dedica con professionalità e passione nella difesa delle famiglie e dei minori».

«Grazie all’On. Sergio Berlato nostro Consigliere Regionale, finalmente, è stata presentata e depositata in Regione la richiesta per l'istituzione di una commissione d’inchiesta per la verifica delle procedure di intervento effettuate in Veneto. Come direttivo provinciale stiamo organizzando una tavola rotonda aperta a tutta la cittadinanza, con professionisti di fama nazionale, con i quali stiamo già collaborando per valutare come supportare le famiglie che vivono il dramma degli affidi, perché se è vero che i bambini non hanno colore politico è altrettanto vero che la politica se ne deve occupare, attraverso Leggi giuste e soprattutto controllando che vengano applicate correttamente»: conclude Lara de Martin ricorda che oggi, venerdì 26 a Treviso, ci sarà la fiaccolata per i minori di Bibbiano, (manifestazione apolitica ed apartitica) e parteciperà come mamma, restando a disposizione di chiunque voglia di chiedere informazioni.