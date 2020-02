"Giorno del ricordo, nessuno spazio ai fan dei carnefici" recita lo striscione appeso la scorsa notte dai militanti di CasaPound Treviso, che prende apertamente posizione contro la decisione del Comune di Treviso di affidare ad ANPI ed ISTRESCO due conferenze legate al "Giorno del ricordo". Il 5 febbraio ed il 15 febbraio infatti si terranno due conferenza patrocinate dalla Città di Treviso nelle quali verranno trattati i temi delle foibe e dell'esilio Istriano - Dalmata. «È scandaloso che un tema tragico come quello delle foibe venga trattato dall'ANPI -dichiara CasaPound Treviso- un'associazione mostratasi da sempre revisionista se non addirittura negazionista sull'argomento, così come è assurdo che un istituto che si fonda sulla Resistenza venga chiamato in causa per raccontare una dolorosa diaspora causata dalle truppe titine ben spalleggiate dai partigiani nostrani».

«CasaPound Treviso -prosegue il comunicato- si appella al buon senso del Comune per far sì che i temi legati al solenne 'Giorno del ricordo' possano essere trattati da persone non legate ad associazioni che su questi argomenti si sono sempre dimostrate attive nel diffondere le ragioni dei carnefici piuttosto che quelle delle vittime di tali atrocità».