Flash mob di "Treviso è" in centro storico

TREVISO Questa mattina si è tenuto un Flash Mob della lista civica Treviso è. Magenta, musica… e tante mani, quelle dei cittadini di Treviso che la lista civica Treviso è ha avuto il piacere di stringere questa mattina attraversando le strade della città per un colorato flash mob che ha toccato diversi punti del centro storico: partendo da Porta San Tomaso, attraverso il mercato, Via Sant’Agostino e ancora la Pescheria, il Quartiere Latino e Piazza dei Signori per concludersi in Piazza San Vito. E questo è solo un primo flash del serpentone magenta che arriverà nei prossimi giorni anche nei quartieri per continuare a stringere la mano ai trevigiani con lo slogan “Treviso è” al fianco dei cittadini, e “Treviso è” una città senza periferie.