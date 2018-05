“Il lavoro è una priorità per Treviso: nuove opportunità e niente ostacoli”

TREVISO “Il lavoro deve essere una priorità per una città capoluogo come Treviso. Bisogna aiutare il commercio, le piccole aziende, i professionisti, creando nuove opportunità e evitando di ostacolare le loro attività”: Roberto Fava, candidato al consiglio comunale nelle fila di Forza Italia, lancia le sue proposte in tema di occupazione.

“Innanzitutto, in questo momento di crisi - spiega Fava - bisogna tutelare chi un lavoro ce l’ha: no, quindi, a una pedonalizzazione esasperata e irrazionale del centro storico, che rischia di allontanare i consumatori dalle attività che vi si trovano”. C’è poi da creare nuove opportunità di lavoro: “Una buona spinta all’occupazione e allo sviluppo può arrivare dal co-working, la condivisione di spazi comuni tra liberi professionisti. - spiega Fava - Con questa soluzione, si risolverebbero diverse questioni, dal recupero degli spazi abbandonati, con la riconversione in sale ed uffici, alla messa a disposizione di luoghi di lavoro per i professionisti che altrimenti faticherebbero da soli a pagare un affitto, fino alla nascita di nuove collaborazioni tra i professionisti”. “Abbiamo a pochi chilometri da qua, in una realtà che il sindaco Manildo dovrebbe conoscere bene, a Belluno, un esempio di come il co-Working sia un sistema funzionante e che crea lavoro. - conclude Fava - Anche nelle politiche per il lavoro bisogna saper innovare e osare, guardando alla realtà e alle esigenze del territorio e non agendo sempre ideologicamente”.