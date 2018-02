TREVISO Verso una Coalizione Civica per Treviso ha iniziato il proprio percorso alla fine di Settembre con l’appello sottoscritto da decine di persone impegnate in città a livello sociale, ambientale, culturale, politico ed ha avuto un importante momento pubblico con l’evento dello scorso 14 dicembre in cui è stato delineato il progetto di lavoro. Verso una Coalizione Civica arriva ora ad uno snodo decisivo con una giornata di lavoro dedicata alla analisi dei problemi della città ed alle proposte per la loro soluzione: si tratta di una giornata di partecipazione libera e gratuita durante la quale tutti potranno esprimere le loro idee sulle questioni che più gli stanno a cuore e le proposte per realizzare il cambiamento in cui tutti crediamo.

“Ricominciamo da Treviso. Proposte per la nostra città” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà domenica 4 febbraio a partire dalle 9.30 presso la Sala Verde di palazzo Rinaldi. La giornata risponde a al metodo di lavoro indicato già nell’appello. “Quello a cui pensiamo e che proponiamo a tutti coloro che sono interessati è un modo completamente diverso di fare politica che parte dalla partecipazione diretta dei cittadini e che esprime una scelta di campo netta ed una propositività chiara su questioni che riteniamo ineludibili perché attraversano la quotidianità di ognuno di noi: lavoro ed eguaglianza sociale, immigrazione, tutela dell’ambiente, futuro dei giovani, beni comuni, pace.”

In queste frasi tratte dall’appello la cui sottoscrizione ha dato il via al percorso Verso una Coalizione Civica per Treviso è chiaramente il metodo con cui vogliamo lavorare (quello della partecipazione diretta delle persone interessate al futuro della loro città) che nella giornata di domenica verrà declinato con gli strumenti tipici delle esperienze partecipative.