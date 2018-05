Metropolitana tra il "Canova" e la città, il Comune replica a Conte: "Opera già prevista"

TREVISO "Ci fa molto piacere constatare che il candidato della Lega Nord abbia iniziato a leggere i documenti ufficiali e a condividere le scelte di questa amministrazione. In particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico connesso alla presenza aeroportuale - dichiara l'assessore all'urbanistica del Comune di Treviso - Sarebbe più corretto da parte sua però citare le fonti delle sue proposte. Infatti il piano degli interventi recentemente adottato dal consiglio comunale prevede un people mover di collegamento tra la stazione ferroviaria e l'aeroporto che interessa la ferrovia Treviso Vicenza, l'ex Ostiglia e si collega all'aerostazione. Si tratta di una modalità di trasporto, a guida vincolata, su sede propria, del tipo di quello di Venezia che collega il Tronchetto a Piazzale Roma. La necessità di realizzare questo specifico trasporto pubblico è stata anche oggetto dell'osservazione che abbiamo fatto lo scorso anno al Ministero dell'ambiente, nell'ambito della procedura Via del piano aeroportuale 2030. Nulla di nuovo dunque sotto il sole. Quanto alla metropolitana di superficie - chiude - si faccia spiegare dalla Regione l'abbandono della realizzazione del sistema ferroviario metropolitano regionale, SFMR".