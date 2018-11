Si insedia il nuovo consiglio provinciale di Treviso

A seguito delle elezioni del 31 ottobre e dopo la proclamazione degli eletti, si è insediato il nuovo Consiglio Provinciale con la prima seduta del 6 ottobre per gli adempimenti previsti dalla legge. Nel corso della seduta, il Presidente Marcon ha comunicato al Consiglio di aver attribuito, con proprio decreto, le deleghe ai Consiglieri Provinciali:

· BERGAMIN CLAUDIO: Europrogettazione – Turismo

· COGO ANDREA: Politiche giovanili

· CORDIALI ALBINO: Viabilità, patrimonio e attività produttive

· CROSATO EMANUELE: Protezione Civile, Sistemi informatici e Agenda Digitale

· DA TOS GIANCARLO: Trasporti, Associazionismo e Volontariato

· FAEL MAURO: Caccia, Pesca, Sport

· MARCHIORI SILVANO: Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Agricoltura

· MIORIN LEOPOLDINO: Cultura

· RIGHI ALESSANDRO: Edilizia e programmazione scolastica

· SARTORI STEFANIA: Pari opportunità

· TORMENA MARIANELLA: Ambiente e Affari Generali

Il Presidente esercita personalmente le deleghe in materia di Bilancio e Personale e ogni altra funzione non espressamente assegnata. «Ho intorno a me una squadra che completa a tutto tondo le necessità che si dovranno affrontare per tutte quelle complesse funzioni e competenze – ha dichiarato Stefano Marcon – che questo ente è chiamato a fornire alla collettività, sperando in una prospettiva dove risorse umane e finanziarie siano riconosciute per un ritrovato ruolo di dignità istituzionale».