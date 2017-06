"La Treviso Marathon scippata da Conegliano va riportata nel capoluogo"

TREVISO La Treviso Marathon è una manifestazione che porta il nome della città di Treviso e che nell’immaginario collettivo è legata alla città capoluogo e solo in subordine alla sua provincia. Ma soprattutto si tratta di un evento di respiro internazionale che coinvolge centinaia di atleti di livello mondiale e migliaia di tifosi e che ha un valore non solo sportivo ma anche turistico. Per quello la dobbiamo riportare a Treviso e riparare i danni provocati dal Sindaco, la cui insensibilità ha fatto sì che la Treviso Marathon sia “emigrata” a Conegliano”.

Lo dice Mario Conte, capogruppo della Lega Nord-Liga Veneta in Consiglio Comunale, che oggi ha depositato una mozione congiuntamente con il Segretario della Sezione cittadina della Lega Nord Christian Schiavon, con cui il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere ogni iniziativa valida in tutte le sedi opportune perché già dalla prossima edizione la Treviso Marathon torni a svolgersi a Treviso.

“Le distrazioni di questa Giunta, che ha trattato con gli organizzatori della Treviso Marathon all’insegna della superficialità, hanno fatto sì che questa importante manifestazione venisse “scippata” al capoluogo. E non è l’unico caso, se si pensa che persino la giornata dello Sport invece di tenersi naturalmente a Treviso è finita a Ponzano Veneto. Non solo il sindaco è insensibile alla portata e all’importanza dello sport ma evidentemente non coglie neppure il valore economico di queste attività, a maggior ragione se Treviso vuole davvero trovare nel turismo una vera fonte di promozione e di sviluppoi”.

“E’ un paradosso che la Treviso Marathon porti il nome della città e si sia svolta però altrove per l’incapacità della giunta di raggiungere un accordo con gli organizzatori. La città si è già impoverita sotto il profilo sportiva per la scoparsa di molte realtà di alto livello. Per questo c’è bisogno di istituzioni locali impegnate e attente, cacai di mettere in campo strategie e di costruire opportunità e sviluppare progetti”.

“Chiediamo che il Sindaco e la Giunta si adoperino riaprendo la discussione con gli organizzatori, per raggiungere l’obiettivo di riportare la Treviso Marathon nella nostra città a partire già dalla prossima edizione. E auspichiamo che sulle manifestazioni sportive di livello l’Amministrazione sviluppi maggiore attenzione, per non farci scippare altre iniziative e solo perché la Giunta e il Sindaco non sanno tenere i rapporti con la società civile e il mondo dell’associazionismo sportivo”.