Partito Comunista Italiano: Davide Busetto nominato portavoce della sezione di Treviso

TREVISO Mercoledì si è tenuta la prima riunione della sezione trevigiana del Partito Comunista Italiano. Gli iscritti, residenti nella Marca, hanno dato origine alla "cellula del PCI di Treviso". Nella stessa riunione Davide Busetto, studente universitario, è stato eletto portavoce del PCI di Treviso. Nel corso dell'incontro sono state affrontate varie tematiche, con particolare attenzione riservata al lavoro e alla questione ambientale nella provincia di Treviso.

"I primi obiettivi a breve termine saranno -spiega Davide Busetto- rendere pubblica la nostra visione della provincia trevigiana; dialogare con tutte quelle forze politiche e non che vorranno confrontarsi con noi, considerando comunque la più complessa realtà nazionale; incrementare gli iscritti a Treviso città e provincia per poter affrontare in maniera organizzata tutte le sfide che il nostro territorio ci pone e ci porrà di fronte".