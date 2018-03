"Nelle liste elettorali di Mario Conte anche un neofascista"

TREVISO Davide Visentin, presidente del comitato Prima i Trevigiani annuncia su Facebook (allegato screenshot) la sua candidatura al Consiglio Comunale a sostegno di Mario Conte. A questo punto si può tranquillamente sostenere che Conte è sostenuto dai neofascisti trevigiani. Visentin, infatti, non solo è stato a lungo militante e responsabile trevigiano di Forza Nuova ma prosegue con il comitato Prima i Trevigiani la propaganda xenofoba e razzista che caratterizza il movimento di Roberto Fiore, di cui appunto il neo-candidato di Conte era stato uno degli esponenti trevigiani di punta.

Per capire di cosa stiamo parlando è sufficiente osservare come nella allegata foto (risalente a pochi anni fa) Visentin è ben riconoscibile in mezzo a numerose persone che si esibiscono nel saluto fascista ed è anche visibile (pur coperta da una delle braccia alzate) una croce celtica dipinta sullo striscione più in alto. Conte, del resto, con la candidatura di Visentin ha solo anticipato di poche ore l’accordo con Gentilini che non ha mai negato di considerare quelli di Forza Nuova “dei bravi ragazzi”. E’ questo il buon governo della città a cui ci prepara Conte? Quello in compagnia dei neofascisti trevigiani che da anni rappresentano l’unica vera “emergenza sicurezza” in città?

Sono del 2016 gli indegni cori allo stadio di Sedico da parte degli ultras di estrema destra del Treviso, l'individuazione sempre tra i neofascisti trevigiani dei responsabili dell'aggressione ai danni di uno degli organizzatori del Treviso Pride e l'aggressione tra i tavoli dei locali di porta Santi Quaranta da parte di appartenenti all'estrema destra, azione che seguiva appunto quella ai danni di uno degli organizzatori del Treviso Pride. Ad ottobre de 2015 era stato picchiato un ragazzo in piazzetta Monte di Pietà mentre qualche mese prima era stata la volta dell'aggressione subita da un giovane cingalese in pieno centro storico, picchiato da un gruppo di "teste rasate" e non si contano ormai i pestaggi ai danni di ragazzi che hanno l’unica “colpa” di essere politicamente schierati a sinistra. Con periodica regolarità la città assiste ad aggressioni e violenze da parte di componenti dei gruppi dell'estrema destra che sembrano voler dimostrare che per loro la violenza su militanti di sinistra, giovani, stranieri è un "normale" metodo di azione politica. Ci complimentiamo con Conte per la scelta in questo ambiente dei suoi nuovi sostenitori.