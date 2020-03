«Divergenze insanabili»: il comitato "Prima i trevigiani" allontana Davide Visentin

Il comitato “Prima i Trevigiani” che il consigliere comunale Davide Visentin (Fratelli d'Italia) è stato allontanato unilateralmente dal Comitato. «La decisione -si legge in un comunicato- nasce da una divergenza insanabile di vedute e prospettive politiche, non sentendoci più rappresentati dal suo operato. A Davide Visentin, riferimento di un'area della politica cittadina, va il nostro ringraziamento per quanto fatto in questi anni. Augurandogli il successo che cerca, desideriamo rassicurare tutti i nostri membri e i simpatizzanti che il somitato continuerà sempre a sostenere battaglie e posizioni in difesa dei trevigiani. A breve, seguiranno molte iniziative di sostegno alla città e alla provincia di Treviso in un periodo così difficile per tutte le famiglie».