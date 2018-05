Coalizione Civica accusata di rubare gli spazi elettorali

TREVISO "Una delle prime regole della Democrazia dovrebbe essere il rispetto nei confronti di tutti i partecipanti alla campagna elettorale, a prescindere dalle loro idee e dai loro programmi politici. Sorprende, pertanto, che nonostante gli spazi, utili all’ affissione dei manifesti elettorali in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno, siano stati assegnati, in quelli destinati a Fratelli d’Italia sabato scorso facevano bella mostra di sè i manifesti di Coalizione Civica Sinistra per Treviso. Inizialmente si era pensato ad un errore in buona fede, invece, quando ci si è accorti che tale materiale pubblicitario era andato a coprire i manifesti di Fratelli d'Italia già affissi il giorno prima, tale supposizione è caduta lasciando il posto ad un’ azione intenzionale ed altamente scorretta, soprattutto da chi da sinistra invoca sempre la democrazia": così Roberto Biffis dirigente provinciale di Fratelli d’ Italia e Presidente del Circolo di Treviso.