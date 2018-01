Elezioni Politiche 2018: totocandidati nel PD provinciale

TREVISO In attesa che si sciolgano gli ultimi nodi che ancora tengono in sospeso candidature, liste e collegi, le strutture territoriali del PD si stanno attrezzando per la sfida del 4 marzo prossimo. Ieri sera Giovanni Zorzi e la nuova segreteria provinciale hanno riunito tutti i settanta segretari di Circolo per mettere a punto l’organizzazione della campagna elettorale nei collegi della Provincia di Treviso. Chiaro l’approccio che vuole seguire la nuova segreteria: “Inutile nascondersi che sarà una sfida elettorale molto difficile, ma questo non costituisce un alibi – dichiara Zorzi - Dobbiamo invece interpretarla come una fondamentale opportunità per esprimere al meglio nei nostri territoriun impegno politico fatto di risultati concreti, di proposte chiare e di una visione convincente per il futuro del Paese ”.

Ovviamente tiene sempre banco il toto-candidati: “In questi giorni si fa un gran parlare di nomi di possibili candidati – continua Zorzi - Dalle consultazioni con i nostri segretari è emersa forte la richiesta di esprimere candidature coerenti con un profilo chiaro e condiviso, quello cioè di un PD che sa amministrare bene, che ha un forte radicamento con il territorio e che è capace di aggregare consenso sul campo largo di un centrosinistra civico e inclusivo. Il nostro partito provinciale può vantare molte figure all’altezza di questo profilo: aspettiamo che il quadro a livello nazionale si definisca nelle prossime ore e poi identificheremo i candidati migliori e ne valuteremo le disponibilità. Di certo non faremo una corsa a perdere ma ce la giocheremo fino alla fine”.

Zorzi pone quindi l’accento sugli aspetti operativi: “Ci organizzeremo per collegio, spingendo al massimo il coordinamento tra i Circoli dello stesso territorio, in modo da ottimizzare risorse e energie e intervenire tra i cittadini con proposte e iniziative puntuali ed efficaci, con un occhio di riguardo verso i ragazzi del 99, i neomaggiorenni alla loro prima esperienza di voto”. Per rispondere a questa necessità di coordinamento tra Circoli, sono stati identificati tra i segretari di circolo quattro referenti per ciascun collegio: Elena Stocco (Preganziol) per il collegio di Treviso, Anna Foffani (Paese) per Castellana-Alto Sile, Remo Barbisan (Giavera del Montello) per Montebellunese-Asolano, e Federica Gemignani (Cordignano) per il collegio della Sinistra Piave.