TREVISO Recupero del patrimonio abbandonato, valorizzazione delle ricchezze architettoniche e culturali e “no” alla pedonalizzazione irrazionale: questi i cardini dell'azione per il centro storico di Treviso del candidato consigliere di Forza Italia, Roberto Fava. «Bisogna far tornare a vivere il centro storico, con i residenti e con il lavoro: - spiega Fava – gli edifici abbandonati e gli spazi vuoti vanno recuperati, non convertendo “le vetrine in garage” come vuole l'amministrazione Manildo, ma realizzando nuove opportunità di lavoro ed accoglienza, coinvolgendo in questa operazione anche soggetti privati. La riqualificazione urbana deve passare attraverso il riutilizzo degli spazi dismessi, ed è una strada che, con il supporto dell'amministrazione pubblica e le possibilità di un privato, può portare a grandi risultati».

Vita in centro vuol dire attività e gente: «Per questo dico no a una pedonalizzazione irrazionale. - continua Fava – Il centro va vissuto, ma bisogna lasciare che la gente possa avvicinarsi ed accedervi: se non c'è razionalità, si tengono lontani i cittadini e i turisti dal centro, e si uccide il commercio».

Un'ultima nota sul patrimonio culturale: «Treviso è un centro ricchissimo di cultura, di arte, di storia, che merita di essere valorizzato. - conclude Fava – Dobbiamo puntare sulle nostre bellezze per richiamare i turisti, e per farlo possiamo coinvolgere anche tutte quelle associazioni che si dedicano alla diffusione della conoscenza culturale e artistica del nostro territorio. A loro va il mio ringraziamento per il loro lavoro e il mio impegno a sostenere le loro attività, anche coinvolgendole maggiormente nella promozione della nostra Treviso».