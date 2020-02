Foibe: «I morti non hanno colore politico, i carnefici si»

All'indomani delle dichiarazioni di vari esponenti di Anpi ed Istresco, in merito alla propria legittimazione a trattare argomenti inerenti l'eccidio delle foibe, CasaPound Treviso replica duramente sottolineando l'intollerabile opportunismo di tali affermazioni. «Se è vero che i morti non hanno colore politico, vista oltretutto la presenza anche di ignari civili tra l'enorme numero di vittime infoibate, é altrettanto vero che i colpevoli di questi crimini provengono tutti da ambienti politici attualmente affini proprio all'associazione nazionale partigiani»: afferma nella nota CasaPound Treviso.

«Affidare proprio a questa associazione la revisione storica dei fatti appare come una presa in giro nei confronti dei familiari delle vittime, e su questo non c'è ragione che tenga»: conclude il movimento della tartaruga frecciata, che auspica per gli anni a venire una maggiore sensibilità da parte dell'amministrazione comunale verso un argomento così delicato.