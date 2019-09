Marco Grandesso è il nuovo segretario provinciale di Forza Nuova

Nella serata di giovedì, alla presenza del coordinatore regionale Veneto Luca Leardini e di un nutrito gruppo di militanti della provincia, è stato nominato segretario provinciale di Treviso Marco Grandesso. Grandesso, che da tempo milita nel movimento di Roberto Fiore, ha accettato di impegnarsi per portare avanti le istanze forzanoviste in un territorio dove sempre maggiori sono i problemi che attanagliano una popolazione ormai stanca dei soprusi e delle vessazioni alle quali è sottoposto.

«Sicuramente Marco saprà mettere a disposizione del movimento la sua esperienza, maturata nel suo lungo periodo militanza in Forza Nuova -afferma Leardini- E’ anche grazie a lui che nella provincia di Treviso stiamo crescendo sia come numero di militanti che come presenza sul territorio». A Grandesso sono giunte immediatamente anche le congratulazioni da parte di tutti i coordinatori provinciali del Veneto.