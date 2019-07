Fratelli d'Italia, ecco i nuovi circoli avviati nella Marca

«In relazione alla avvenuta conferenza stampa del 4 Luglio, come anticipato in tale data, sono a comunicare ufficialmente la creazione di ulteriori Circoli di Fratelli d’Italia nel territorio provinciale di Treviso. I nuovi Circoli ed i relativi Presidenti sono stati presentati e da me ufficializzati per cui sono Circoli Territoriali di Fratelli d’Italia a tutti gli effetti a partire da giovedì 11 luglio 2019». Queste le parole del portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Treviso, il dottor Sandro Taverna.

«Intendo sottolineare ancora una volta -continua Taverna- che i presidenti dei Circoli ufficializzati dal sottoscritto Portavoce Provinciale, resteranno in carica (eccetto deroghe o commissariamenti) fino a dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative nel loro Comune di riferimento e che non verranno concesse autorizzazioni per la formazione di più di un Circolo su ogni Comune della Provincia di Treviso. Ringraziando e congratulandomi con i Presidenti e gli iscritti, auguro a tutti un buon lavoro».

I nuovi Circoli sono stati formati nei seguenti comuni trevigiani:

Miane

Arcade

Asolo

Altivole

Cessalto

Spresiano

Salgareda

Vidor

San Fior

San Vendemiano

Godega di S.Urbano

Silea

San Biagio di Callalta

Morgano

Possagno

Monastier

Cornuda

Crocetta del Montello

Nervesa della Battaglia

Susegana

Riese Pio X

Caerano San Marco

San Polo di Piave

Cison di Valmarino