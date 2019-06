Incontro con Giuseppe Civati a Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

People: una casa editrice che racconta il cambiamento Il fondatore Giuseppe Civati ospite a Treviso «Una casa editrice con una missione: raccontare e indagare il cambiamento nella società». People si definisce così: linea editoriale marcatissima e sguardo rivolto al futuro, ai cambiamenti in corso e, soprattutto, alle trasformazioni che ci attendono nei prossimi anni. Martedì 25 giugno alle 20.45, presso la sala di Binario 1 in piazzale Duca d’Aosta a Treviso, Giuseppe Civati (già parlamentare e segretario di Possibile) ci racconterà in prima persona la sfida culturale che ha raccolto People, di cui è fondatore. Tra le ultime uscite si segnala la traduzione dell’ultimo libro di Bernie Sanders, candidato alle presidenziali americane e “La prima punta” della più forte calciatrice italiana di tutti i tempi, Carolina Morace, che partendo dalla sua carriera riflette sulle disuguaglianze di genere. Oramai diventati classici, seppur usciti da pochi mesi, “Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza”, curato da Giuseppe Civati, e “La banalità del ma” dell’illustratore Mauro Biani.