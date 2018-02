Candidata del Popolo della Famiglia attacca i manifesti elettorali

TREVISO La pluricandidata Gloria Callarelli (seconda in lista plurinominale nel collegio Treviso-Belluno), giornalista e mamma di due bambini, è stata pizzicata ad attaccare manifesti del Popolo della Famiglia nella provincia di Treviso. Le sue parole: "Un lavoro decisamente complicato ma un'emozione incredibile: mi sento parte del movimento al 100%, credo in quello che faccio al 100% ed è meraviglioso dare una mano a 360 gradi a tutti coloro che credono in questo progetto e si sono messi a disposizione per competere alle politiche 2018. Siamo un movimento di persone che fanno ogni giorno sacrifici pur di portare avanti i nostri ideali. Siamo un po' come Davide contro Golia: gli altri partiti hanno supporti e organizzazione più strutturata, noi ci mettiamo soprattutto il cuore e la buona volontà. Essere del Popolo della Famiglia è anche questo: difendere i valori e le fasce più deboli con la convinzione che per cambiare davvero questo Paese occorre una politica fatta di persone che si mettono al servizio degli altri. Grazie per questa opportunità".