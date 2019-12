Lunedì la presentazione di "Italia Viva" nella provincia di Treviso

Lunedì 9 dicembre alle ore 21.00 presso il centro congressi dell'Hotel Maggior Consiglio, a Treviso in strada Terraglio 140, si terrà l'incontro di presentazione di Italia Viva nella provincia di Treviso, organizzato dai comitati locali di Italia Viva, con la partecipazione dei parlamentari Sara Moretto ed Ettore Rosato.

«L'evento -spiegano gli organizzatori- prosegue il percorso politico iniziato sul territorio dai comitati locali di azione civile, ora comitati di Italia Viva, e darà l'occasione ai relatori di intervenire sui principali temi politici di attualità, presentando anche il contenuto della proposta politica di Italia Viva, denominata shock, per far ripartire l’economia italiana: un piano da 120 miliardi di investimenti nei prossimi tre anni in grandi opere e infrastrutture. I settori interessati sono: strade e ferrovie; porti e aeroporti; periferie e piani città; dissesto idrogeologico; scuole e ospedali; cultura e turismo; energia e green act. Solo una parte di queste opere sono bloccate per mancanza di fondi, mentre gli ostacoli maggiori vengono dalla burocrazia. Serve una legislazione apposita: per questo il contenuto del piano diventerà una proposta di legge che verrà depositata da Italia Viva nel gennaio del prossimo anno».