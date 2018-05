Una biciclettata fino in centro, presentata la lista "Quartieri al centro"

TREVISO Presentata sabato la lista "Quartieri al centro" di Enrico Renosto, con interventi del candidato sindaco del centrodestra Mario Conte e del senatore dell'Udc, Antonio De Poli. "Abbiamo annunciato -spiega Renosto- i nostri punti programmatici partendo dal.rispetto della dignità umana e della vita e dei valori non negoziabili rappresentati dalla storia dello scudo crociato, scudo ora che serve a difenderci dall'imbarbarimento generale e dilagante, dalla perdita di valori e ideali, scudo che deve difendere le radici cristiane dell'Italia e dell'Europa, per arrivare ai punti del programma del bilancio di quartiere (cioè le tasse pagate in un quartiere devono rimanere in quel quartiere), alla maggior sicurezza della periferie e alla tutela delle fascie deboli garantendo una casa e un pasto caldo al giorno a tutti i trevigiani, anche a coloro che rimangono indietro perche magari perdono io lavoro o si trovano in difficoltà".