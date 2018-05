Ex Marazzato: "La nuova maxi area commerciale una mazzata per il piccolo commercio"

TREVISO "L’inizio dei lavori nell’area ex Marazzato -commenta il candidato a sindaco di Treviso del M5S, Domenico Losappio- che casca a fagiolo in piena campagna elettorale, rappresenta la miglior occasione per ricordare le promesse di chi straparla di rispetto per l’ambiente, di rivitalizzazione del centro storico e di maggiore attenzione per i piccoli negozi in centro e nei quartieri periferici. Noi vogliamo gridarlo forte e chiaro: i problemi della città, dei commercianti e dei residenti sono la diretta conseguenza di scellerate scelte politiche. E chi ha fatto queste scelte sono gli stessi partiti e le stesse persone che si ripresentano alle prossime elezioni come niente fosse. Anzi, promettendo cose contrarie a quanto è stato fatto in passato.

La nuova maxi area commerciale sarà infatti un’ulteriore mazzata per il piccolo commercio. Ne pagheranno le conseguenze i negozi del centro, che non possono competere né per prezzi né per servizi, ma soprattutto quelli delle periferie, con conseguente danno per la vita del quartiere. Purtroppo è un film già visto. Un film che chi ha governato e chi governa la città fa finta di non conoscere. Non solo: presentano ricette per risolvere i danni che loro stessi hanno creato! La nuova maxi area commerciale sarà anche un’ulteriore mazzata per l’ambiente. Treviso è una delle città più inquinate d’Italia. Nuove maxi aree commerciali significano nuovo traffico automobilistico e nuove strade per accogliere più auto: quindi ulteriore inquinamento dell'aria e altra cementificazione. E la difesa dell'ambiente? Forse qualcuno dovrebbe ripassare il significato di questa espressione. Va considerato infine che la Noalese è una strada che già oggi sopporta una mole di traffico superiore alla sua capacità. Ci chiediamo cosa diventerà dopo l’apertura della nuova area commerciale. Siamo a un tiro di schioppo dall’aeroporto: tutti sanno che aree commerciali come quella in questione non possono sorgere a un passo dagli aeroporti".