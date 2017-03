Primarie del Partito Democratico, il ministro Orlando a Treviso

TREVISO Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, candidato alle primarie per la Segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà domani sera a Treviso, alle ore 21.00 presso la sala congressi di Ca' del Galletto. A promuovere l'incontro pubblico l'On. Margherita Miotto, Presidente del Comitato Veneto per Orlando, Leone Cimetta coordinatore del comitato regionale e l'On. Floriana Casellato, parlamentare trevigiana del PD che ha da subito dichiarato il suo sostegno alla candidatura di Orlando. Alla serata, durante la quale Andrea Orlando presenterà il suo programma per la segreteria del PD e la sua visione politica, sarà presente anche Giovanni Tonella, che esporrà le linee guida della sua candidatura alla segreteria del PD Veneto.