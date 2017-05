Amministrative 2017, il PD verso il voto dell’11 giugno

TREVISO “Stiamo affrontando con grande determinazione e serenità questa tornata elettorale - esordisce Lorena Andreetta, segretario provinciale del PD -. Abbiamo un buon gruppo di amministratori capaci che si ripropongono ai propri elettori e tanti nuovi volti che vogliono contribuire alla vita politica e amministrativa del territorio. Un giusto mix di esperienza ed energia da spendere per continuare a governare per il bene dei cittadini”.

“Si propongono candidati sindaco appoggiati del PD, alcuni espressione diretta del partito, altri esponenti di liste civiche che supporteremo. E sono dunque tanti anche i candidati consiglieri comunali che batteranno il territorio in lungo e in largo per portare avanti i nostri valori e dialogare con i cittadini – continua Lorena Andreetta -, perché crediamo fermamente che la gestione partecipata della cosa pubblica sia la strada giusta per guidare la Marca Trevigiana verso il futuro”.

“Di particolare rilievo la partita di Conegliano, con il nostro candidato 43enne Alessandro Bortoluzzi - aggiunge Andreetta -, dove serve un cambio di rotta in un Comune da troppo tempo ingessato dalle logiche della poltrona, come le vicende che hanno portato a identificare il candidato del centrodestra hanno pienamente dimostrato. Sguardo puntato anche a Casale sul Sile - conclude Andreetta -, qui sosteniamo convintamente la candidatura della 41enne Stefania Benetti. In lei troviamo quell’energia e quella capacità di guida sulle quali poter contare per fare molto e bene per la comunità”.