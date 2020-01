Post o messaggi fascisti, il PD invita i militanti a segnalarli

Oggi si celebra la Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’immane tragedia dell’Olocausto. Purtroppo in questi giorni, nella nostra provincia, si è registrata un’escalation di dichiarazioni e messaggi da parte di personalità del mondo politico e istituzionale locale apertamente contrarie ai valori che dovrebbero ispirare l’esercizio della Memoria di quella tragedia: il vicesindaco di Treviso ha proposto di intitolare una via a Giorgio Almirante per il suo contributo alla Repubblica (forse intendeva a quella di Salò, l'illegittimo e criminale stato-fantoccio nazista), il sindaco di Maserada sul Piave intende rimuovere le parole "Resistenza" e "Antifascismo" dall'ordine del giorno presentato a sostegno dell'impegno di Liliana Segre dalla minoranza consiliare, un assessore di Conegliano ha citato una frase di Mussolini su traditori e infami, un consigliere comunale di Casier ha infine lanciato da Facebook insulti razzisti contro il popolo cinese.

Dichiara Giovanni Zorzi, segretario provinciale PD Treviso: «La misura è colma. Chi ha ruoli pubblici e rappresenta perciò le istituzioni della Repubblica nata dalla Resistenza ha sia il dovere di rispettare i valori e le norme della nostra Costituzione, sia la responsabilità di contrastare in prima persona il clima di insulti, rabbia e odio che si è diffuso nella società. Per questo abbiamo deciso di creare un Presidio Democratico».

«Da oggi, 27 gennaio, Giornata della Memoria, al 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo -aggiunge Roberto Grigoletto, responsabile provinciale per la comunicazione­- invitiamo tutti i democratici e le democratiche a segnalarci dichiarazioni ufficiali, post e commenti pubblici di parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, assessori e consiglieri comunali della Marca Trevigiana, che contengano messaggi di apologia del fascismo, discriminatori, razzisti, apertamente anticostituzionali».

Precisa Leone Cimetta, vicesegretario provinciale: «Tutte le segnalazioni saranno verificate e verranno poi raccolte in un rapporto provinciale che sarà presentato all'opinione pubblica».

Le segnalazioni vanno inviate all'indirizzo e-mail: presidiodemocratico@gmail.com

Conclude Zorzi: «La memoria delle tragedie del passato va coltivata con grande attenzione, affinché quelle stesse tragedie non si ripetano. Di fronte al ritorno di sentimenti, parole e fatti che richiamano a idee che hanno prodotto quelle tragedie, per di più da parte di rappresentanti delle istituzioni, è urgente una reazione collettiva. Invitiamo tutti a sostenere oggi questo sforzo: reagire per non dimenticare».