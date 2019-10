Conferenza delle donne democratiche, la delegata trevigiana è Giulia Zangrando

Un centinaio di donne da tutto il Veneto ha gettato il seme per la rinascita della Conferenza regionale delle Democratiche. Un centinaio di donne provenienti da tutta la regione si sono riunite, sabato 26 ottobre, a Padova per ridare voce alla conferenza delle Democratiche del Veneto. Un invito lanciato dalla portavoce regionale - Raffaela Salmaso - raccolto da simpatizzanti, iscritte e donne del Pd con ruoli istituzionali. La mattinata ha visto l’elezione delle delegate al coordinamento della Conferenza nazionale in rappresentanza delle diverse province: Raffaela Salmaso per Rovigo, Giulia Zangrando per Treviso, Franca Rizzi per Verona, Claudia Longhi per Vicenza, Fiorella Monsellato per Padova e Barbara Penzo per Venezia; inoltre Belluno sarà rappresentata dalla segretaria provinciale del Pd Monica Lotto, Vicenza dalla segretaria provinciale PD Chiara Luisetto e Verona dalla deputata Alessia Rotta.

Diversi i temi degli interventi che si sono succeduti: dalla disparità salariale alle difficoltà economiche della maternità senza dimenticare gli attacchi alla Legge 194; dalla famiglia come ammortizzatore sociale alle famiglie arcobaleno; dalla violenza di genere alla proposta di soluzioni educative a partire dall’educazione scolare; per concludere con la comunicazione: uno strumento utile per veicolare messaggi di genere.

E’ stato sottolineato come il Pd non debba dimenticare le “sue donne” e come senza di loro non possa trovare una strada di vero rinnovamento sociale e politico. La mattinata si è conclusa con la votazione all’unanimità di un ordine del giorno di solidarietà nei confronti delle donne curde e cilene che è parte integrante del presente comunicato.