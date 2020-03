Il Pd trevigiano bacchetta gli industriali: «Posizione irresponsabile»

Il Partito Democratico della provincia di Treviso, direttamente dalla voce del suo segretario Giovanni Zorzi, replica deciso alla nota stampa di Assindustria Venetocentro, trasmessa ieri sera alle redazioni, e in cui Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, le più alte cariche dell’associazione confindustriale delle province di Padova e Treviso, chiedono le dimissioni del Governo. «Il Partito Democratico trevigiano, in queste ore difficili per il Paese e per la nostra provincia - dichiara Zorzi - è dalla parte di chi sta lavorando in emergenza, a testa bassa e senza tregua, per garantire la sicurezza e la salute di tutti noi: dagli operatori sanitari agli amministratori locali fino alle forze dell’ordine. Per rispetto di queste persone e del loro lavoro, è doveroso pretendere da tutti collaborazione e responsabilità e uno sforzo unitario senza precedenti».

«Vanno messe al bando polemiche e dichiarazioni strumentali - continua Zorzi - Invocare un cambio di governo del Paese, con tutte le ovvie ripercussioni in termini di instabilità politica e di confusione istituzionale, non è per niente una posizione responsabile». Incalza poi il segretario dem: «Questa propensione alla lamentazione e alla sfiducia è oggi ancor più stucchevole e rischia di compromettere la credibilità di una classe imprenditoriale che, mai come ora, è chiamata a una grande prova di maturità, come testimoniano invece le parole misurate e responsabili che provengono dalle organizzazioni degli artigiani. Serve un impegno di tutti, ad esempio, per rendere subito possibile il ricorso allo smart working e l'impiego degli ammortizzatori sociali per evitare che l'emergenza Covid-19 la paghino i lavoratori con le loro ferie e i loro permessi».

Conclude Zorzi: «Anni investiti dalla politica, trasversalmente, a sostenere con convinzione la funzione sociale e il valore comunitario dell’impresa rischiano di essere messi in discussione da prese di posizioni che sembrano ispirate alla difesa egoistica dei propri interessi. Invito seriamente Piovesana e Finco a ripensare la loro infelice uscita e a tornare su posizioni di responsabilità e collaborazione».