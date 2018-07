"Treviso è nostra": "Pedonalizzazione si o pedonalizzazione no?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La petizione lanciata su Change.org "Si al mantenimento ztl Treviso", ha raggiunto 1.000 firme in 6 giorni, solo per passaparola... Crediamo si possa ritenere un successo, invitiamo il signor sindaco a fare delle valutazioni. La ztl è stata attuata da Manildo, ma anche la precedente amministrazione l'aveva programmata. Possono chiedere il permesso di transito i commercianti, i residenti, professionisti, chi ha problemi fisici, occasionalmente chi deve ritirare pacchi ingombranti, distributori di vario genere... Perché i "fruitori" non sono mai stati avvertiti di queste possibilità dai commercianti stessi? IL dito è puntato contro 100Mt di strada di via Campana. Riapriamo una strada, perché non tutte a questo punto? E vogliamo capire chi sono davvero questi commercianti che hanno fatto questa richiesta in previsione del cambio dell'amministrazione? E cosa ne pensano i residenti? Prima di operare una scelta, ci sono domande che richiedono una risposta. Grazie a tutti i sostenitori, una raccolta firme incolore, come l'aria che vorremmo respirare. Petizione nata da un'idea di Ilario Del Bel Elisabetta Burlini Sostenuta da amici, conoscenti, sconosciuti, associazioni varie, bianchi, rossi, verdi, azzurri Grazie a tutti TREVISO È NOSTRA Ilario Del Bel cell: 3920195005

