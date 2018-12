Treviso per Mediterranea Saving Humans: ecco il comitato di sostegno

Anche a Treviso è nato un comitato di sostegno dell'esperienza di Mediterranea Saving Humans che con la sua missione sta concretamente intervenendo in mare, recuperando le persone naufragate e facendo pressione mediatica sulle istituzioni che hanno competenza nel Mediterraneo perché facciano altrettanto. Questa esperienza nasce da cooperative, associazioni, movimenti, gruppi informali, istituti di finanza etica e tante persone per denunciare ciò che sta avvenendo in mare dove ogni giorno decine, centinaia, migliaia di migranti rischiano la vita.

A Treviso le prime adesioni al comitato di sostegno di Mediterranea sono di: ANPI, Art. 1 MDP, Arte Migrante, Associazione Civico 63, Coalizione Civica per Treviso, Cooperativa Agricola Topinambur, Cooperativa La Esse, Cooperativa Pace e Sviluppo-Altromercato, Cooperativa Solidarietà, Federazione dei Verdi, Italia Nostra, Legambiente, Libera, Mani Tese, Monigo Migranti, Open Resources, Sinistra Italiana. La prima iniziativa del comitato è una cena di raccolta fondi che si svolgerà venerdì 7 Dicembre 2018 dalle ore 20 presso le strutture parrocchiali di Monigo (dove si tiene la Sagra delle Rose) in Via Sant’Elena Imperatrice, 2 a Treviso. Durante l'incontro saranno presentate alcune testimonianze sull'attività della missione Mediterranea e conoscerete chi è impegnato nel territorio a sostenere l’iniziativa, sia facendola conoscere che sostenendola economicamente.