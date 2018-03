Pronta la delibera per vietare le piazze di Treviso ai fascisti

TREVISO E' stata depositata oggi la proposta di delibera di modifica del Regolamento comunale per la concessione delle sale pubbliche (che viene "allargato" agli spazi pubblici) che ha lo scopo di dotare il Comune di Treviso di uno strumento normativo che permetta di vietare l'utilizzo di sale e spazi comunali ad organizzazioni neofasciste. La proposta si caratterizza per:

- i riferimenti a normative sovraordinate che escludono chiaramente la possibilità per le organizzazioni neofasciste di svolgere attività propagandistiche;

- per la sua caratteristica di inserimento del divieto in un regolamento comunale, diversamente da quanto finora fatto a Milano , Torino, Bologna ed in altre città dove sono stati approvati ordini del giorno del Consiglio Comunale o atti di indirizzo della Giunat ma in nessun caso, almeno finora, sono stati modificati i regolamenti comunali;

- l'essere una risposta netta e calzante alle polemiche "fuori tema" dei consiglieri comunali di opposizione e di maggioranza che hanno scambiato il dibattito su questo tema per il momento in cui scatenare la loro rabbia per essere stati "sconfitti dal Django" cioè per non avere potuto assistere allo sgombero della ex-caserma Piave: è avvilente che il dibattito su un problema importante come quella degli strumenti necessari per contrastare la rinnovata presenza neofascista nella nostra città sia stato utilizzato per attaccare i centri sociali, questione che nulla ha a che vedere con il rispetto del dettato costituzionale, della legge Mancino e dello Statuto della nostra città.

Gigi Calesso e Said Chaibi